No, il melone con 10 spicchi non sarà sicuramente dolcissimo (Di venerdì 15 luglio 2022) Mamma mia quanto mi piacciono i meloni, d'estate sono una delle cose che non smetterei mai di mangiare. Peccato quando, una volta arrivati a casa e tagliate le fette, ci accorgiamo che non è ancora abbastanza maturo, o peggio che è completamente senza sapore. Ecco che in aiuto arriva la rete con i suggerimenti su come non sbagliare mai melone. Ogni anno vediamo articoli simili, evidentemente l'estate risveglia la voglia di articoli più leggeri e in alcune redazioni non vedono l'ora di raccontare al mondo le leggende urbane che si tramandano da generazioni. Oggi parliamo appunto di meloni, e lo facciamo perché ci avete segnalato un articolo che dal titolo aveva incuriosito anche me, ghiotto di questi frutti: Come acquistare un melone DOLCE? Basta sapere questo trucco! Il trucco di cui parla l'articolo è molto semplice, infatti secondo Denis Carito, ...

