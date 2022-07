Mondiali di atletica, salto in alto: Tamberi soffre ma alla fine è finale (Di venerdì 15 luglio 2022) Eugene – Promozione in finale con brivido per Gianmarco Tamberi, che deve attendere il terzo tentativo a 2,28 nell’alto, per sciogliersi nel sorriso, sempre meraviglioso, dei qualificati alla finale mondiale. Il campione olimpico di Tokyo tiene fede alla promessa fatta alla vigilia ai Mondiali di atletica in corso in Oregon e nonostante le imperfette condizioni fisiche, centra l’appuntamento con la prova per le medaglie, in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì (via alle 2:45). Un disco verde che vale un’impresa, viste le premesse, ed il livello (rivelatosi altissimo) dagli avversari. Marco Fassinotti è eliminato, ma il suo 2,25 conclusivo è risultato di valore. Film della gara da gustare fotogramma per fotogramma. ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022) Eugene – Promozione incon brivido per Gianmarco, che deve attendere il terzo tentativo a 2,28 nell’, per sciogliersi nel sorriso, sempre meraviglioso, dei qualificatimondiale. Il campione olimpico di Tokyo tiene fedepromessa fattavigilia aidiin corso in Oregon e nonostante le imperfette condizioni fisiche, centra l’appuntamento con la prova per le medaglie, in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì (via alle 2:45). Un disco verde che vale un’impresa, viste le premesse, ed il livello (rivelatosi altissimo) dagli avversari. Marco Fassinotti è eliminato, ma il suo 2,25 conclusivo è risultato di valore. Film della gara da gustare fotogramma per fotogramma. ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Mondiali di atletica leggera al via, forza #ItaliaTeam! ?? #WCHOregon22 | @atleticaitalia - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Mondiali Eugene, Italia in finale nella 4x400 mista #SkySport #WCHOregon22 - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto dei Mondiali di Oregon 2022, a Eugene, superando… - Ilsolito_In : Pacchi a gogò. Mondiali di atletica su RaiSport ch.58 - telodogratis : Mondiali di Atletica, Tamberi in finale alto con 2,28 -