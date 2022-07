MOGA XP7-X+ Recensione | un controller per andare all-in

(Di venerdì 15 luglio 2022) Già prima di scrivere questadelXP7-X+ avevo iniziato a interessarmi al mondo del gaming su mobile “professionale”. Laddove con professionale si intende il gioco tramite cloud/streaming da piattaforme fisse di ben altra caratura (Steam, Xbox Game Pass, PlayStation Remote Play ecc.) rispetto al più spartano gioco “mobile nativo”. Allo scopo ho acquistato dueprofondamente diversi: un IPEGA 9037, praticamente untradizionale con un supporto per smartphone verticale (cca. 30€); e un Gamesir X2, in cui è possibile inserire lo smartphone in orizzontale, ponendo i controlli a destra e sinistra del dispositivo, e trasformandolo praticamente in una Nintendo Switch Lite (cca. 75€). Si tratta di dispositivi molto diversi l’uno dall’altro sia come ...

Tra questi, figura il nuovo- X Plus dell'americana PowerA . Il controller in questione, dal design ergonomico , tecnicamente si avvale del classico elemento centrale ad allungamento ...Si chiama- X Plus , un nome sicuramente non tra i più accattivanti, ma che passa in secondo piano quando si guarda al set di funzionalità offerte dalla periferica. A prima vista si tratta ... MOGA XP7-X Plus ufficiale: il controller Android diventa ancora più versatile