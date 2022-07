L'ultimo Range Rover Velar (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Range Rover Velar è uno dei quattro modelli che compongono la gamma premium di Land Rover. Si colloca appena sopra la compatta Evoque e sotto i due Range più grandi, ovvero quello normale e lo Sport. È arrivato sul mercato per la prima volta nel 2017 ed è stato aggiornato alla fine del 2021. La novità è che non avrà un erede diretto, visto che il Gruppo Jaguar Land Rover ha annunciato che dal 2025 diventerà un brand 100% elettrico. Quindi è con una specie di nostalgia anticipata che abbiamo provato il Range Rover Velar spinto da un moderno turbodiesel dotato della tecnologia mild hybrid basata su un impianto elettrico a 48 Volt. Questo sistema usa un generatore-alternatore a cinghia (collegato con il motore), che recupera l'energia ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilè uno dei quattro modelli che compongono la gamma premium di Land. Si colloca appena sopra la compatta Evoque e sotto i duepiù grandi, ovvero quello normale e lo Sport. È arrivato sul mercato per la prima volta nel 2017 ed è stato aggiornato alla fine del 2021. La novità è che non avrà un erede diretto, visto che il Gruppo Jaguar Landha annunciato che dal 2025 diventerà un brand 100% elettrico. Quindi è con una specie di nostalgia anticipata che abbiamo provato ilspinto da un moderno turbodiesel dotato della tecnologia mild hybrid basata su un impianto elettrico a 48 Volt. Questo sistema usa un generatore-alternatore a cinghia (collegato con il motore), che recupera l'energia ...

Pubblicità

AjejeBrazo100 : @emmevilla Guarda l'ultimo report. C'è un aumento che precede l'ondata covid. E' relativo a giugno, probabilmente a… - FerraresiSimone : Parlando invece delle ultime 2-3 settimane, dove siamo rinchiusi in questo range, non mi dispiacerebbe vedere una f… - BMTI_IT : #CUN #Suini da Macello #7luglio: mercato in aumento. Range di prezzo indicativo per la categoria 160/176 Kg del cir… -