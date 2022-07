Lazio, Sarri ha un desiderio per le fasce: Emerson Palmieri (Di venerdì 15 luglio 2022) Marusic e Lazzari hanno convinto Sarri nel ruolo di terzini, ma l’allenatore della Lazio sogna ancora Emerson Palmieri La dirigenza della Lazio vuole continuare a regalare rinforzi difensivi al mister Maurizio Sarri. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ad Auronzo Marusic e Lazzarri hanno convinto l’allenatore biancoceleste nel ruolo di terzini, ma il tecnico starebbe ancora sperando nell’arrivo di Emerson Palmieri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Marusic e Lazzari hanno convintonel ruolo di terzini, ma l’allenatore dellasogna ancoraLa dirigenza dellavuole continuare a regalare rinforzi difensivi al mister Maurizio. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ad Auronzo Marusic e Lazzarri hanno convinto l’allenatore biancoceleste nel ruolo di terzini, ma il tecnico starebbe ancora sperando nell’arrivo di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

