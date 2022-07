Juve Stabia, dal Napoli arriva in prestito Giuseppe D’Agostino (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia – La Juve Stabia ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo dal Napoli, dell’attaccante Giuseppe D’Agostino, classe ’03. Il calciatore, natio di Massa di Somma, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Napoli. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di essere arrivato in una piazza così importante come quella di Castellammare di Stabia. Mi metto a disposizione di mister Colucci e dei compagni di squadra in questa mia prima esperienza tra i grandi. Non vedo l’ora di scendere in campo ed esultare sotto la Curva Sud”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di– Laha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo dal, dell’attaccante, classe ’03. Il calciatore, natio di Massa di Somma, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di essereto in una piazza così importante come quella di Castellammare di. Mi metto a disposizione di mister Colucci e dei compagni di squadra in questa mia prima esperienza tra i grandi. Non vedo l’ora di scendere in campo ed esultare sotto la Curva Sud”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

