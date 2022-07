Incidente a Grosseto | veicolo investe ciclisti | 4 morti e diversi feriti

(Di venerdì 15 luglio 2022) Quattro persone sono morte nell'stradale avvenuto in tarda mattinata in via Pupilli, all'altezza del passaggio a livello di Braccagni a. Sei invece i, di cui uno ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Careggi. Gli altri sono stati trasportati in codice giallo a. La dinamica Secondo quanto riferito dai soccorritori, l'82enne Mario Fiorillo era al volante del suo suv quando ha avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo della vetturando il gruppo di cicloamatori. L'uomo è stato poi trovato morto dai soccorritori all'interno del. A essere travolti mortalmente sono stati invece Antonio Panico, 56 anni, Roberto Seripa, 71 anni, e Milo Naldini di 75 anni. Le salme sono state trasportate all'ospedale di ...

Il cordoglio del sindaco e il messaggio alla città per lo scontro in cui un automobilista e tre ciclisti hanno perso la ...Confcommercioesprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Panico nel tragicodi ieri a Braccagni. 'Nostro associato da sempre " scrivono dall'Ascom Confcommercio" , Antonio era una ...“Domani mattina, sabato 16 luglio, alle 11.30, saremo sotto il Comune di Grosseto con le nostre biciclette per ricordare tre grandi amici: Nilo, Antonio, Roberto“. A dichiararlo sono gli amici dei tre ...Confcommercio Grosseto esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Panico. Lutto cittadino Confcommercio Grosseto esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Panico nel tragico incidente di ieri a ...