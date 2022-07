I Tory inglesi flirtano con l’idea di un premier donna (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano. La leadership del Partito conservatore britannico, e quindi poi la leadership del Regno Unito perché chi vince prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del paese, è una corsa a tre: Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss. Il primo, l’ex cancelliere dello Scacchiere, guida la competizione con la diversity tanto celebrata dai conservatori all’inizio delle votazioni con 101 deputati conservatori a sostenerlo, 13 in più rispetto al primo voto; la seconda, ex ministro della Difesa nel governo di Theresa May e sottosegretaria al Commercio nell’esecutivo di Johnson, ha il sostegno di 83 deputati, 16 in più rispetto al primo voto; la terza, ministro degli Esteri del governo Johnson, è stata votata da 64 parlamentari, 14 in più rispetto al giorno precedente. Sunak sembra quindi destinato ad andare alla finale, il cui vincitore sarà deciso dagli iscritti al Partito conservatore ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano. La leadership del Partito conservatore britannico, e quindi poi la leadership del Regno Unito perché chi vince prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del paese, è una corsa a tre: Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss. Il primo, l’ex cancelliere dello Scacchiere, guida la competizione con la diversity tanto celebrata dai conservatori all’inizio delle votazioni con 101 deputati conservatori a sostenerlo, 13 in più rispetto al primo voto; la seconda, ex ministro della Difesa nel governo di Theresa May e sottosegretaria al Commercio nell’esecutivo di Johnson, ha il sostegno di 83 deputati, 16 in più rispetto al primo voto; la terza, ministro degli Esteri del governo Johnson, è stata votata da 64 parlamentari, 14 in più rispetto al giorno precedente. Sunak sembra quindi destinato ad andare alla finale, il cui vincitore sarà deciso dagli iscritti al Partito conservatore ...

