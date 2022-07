Guenda Goria in ospedale dopo grave malore: “Mi devono operare d’urgenza”, ha una gravidanza in corso (Di venerdì 15 luglio 2022) Per Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, è un momento drammatico: nelle ultime ore Goria è stata ricoverata in ospedale -dove a breve subirà un intervento- ed ha appena scoperto di avere una gravidanza in corso, che però sfortunatamente non avrà un lieto fine. Guenda Goria in ospedale: dramma in corso, lei “traumatizzata” Nella giornata di ieri Guenda Goria, in seguito a un’emorragia ed uno svenimento, è stata portata in ospedale. Ha immediatamente filmato delle stories in cui con tono tranquillo raccontava l’accaduto, ma dopo un po’ è tornata su Instagram, con un volto ben più segnato di prima, raccontando ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 luglio 2022) Per, figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta, è un momento drammatico: nelle ultime oreè stata ricoverata in-dove a breve subirà un intervento- ed ha appena scoperto di avere unain, che però sfortunatamente non avrà un lieto fine.in: dramma in, lei “traumatizzata” Nella giornata di ieri, in seguito a un’emorragia ed uno svenimento, è stata portata in. Ha immediatamente filmato delle stories in cui con tono tranquillo raccontava l’accaduto, maun po’ è tornata su Instagram, con un volto ben più segnato di prima, raccontando ...

