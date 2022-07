Gold's Gym apre la sua seconda palestra a Milano, ecco dove (Di venerdì 15 luglio 2022) Unire l'esperienza di un brand iconico e della community leader mondiale nel fitness, progettare pensando alla sostenibilità e mettere a disposizione ampi spazi per qualsiasi tipo di allenamento: sono ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) Unire l'esperienza di un brand iconico e della community leader mondiale nel fitness, progettare pensando alla sostenibilità e mettere a disposizione ampi spazi per qualsiasi tipo di allenamento: sono ...

Pubblicità

Gazzettadmilano : Gold’s Gym apre nuova palestra a gennaio 2023 in via Monte Rosa. - TOPGAMING43 : Gold’s Gym Muscle Joe Maglietta Sportiva da Uomo a Maniche Corte Muscle Joe Unisex – Adulto (Pacco da 1) - emrato : @hipsterdelcazzo @romeobianchini È un po' che non vado in una palestra, quando arrivano con pantalone morbido, cano… -