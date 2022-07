Dall-E & co. sono una minaccia per i lavori creativi? (Di venerdì 15 luglio 2022) Se da una parte c'è chi teme che gli strumenti di Ai per la generazione di immagini possano soppiantare artisti e professionisti, altri iniziano a sfruttare le potenzialità della tecnologia Leggi su wired (Di venerdì 15 luglio 2022) Se da una parte c'è chi teme che gli strumenti di Ai per la generazione di immagini possano soppiantare artisti e professionisti, altri iniziano a sfruttare le potenzialità della tecnologia

Pubblicità

marattin : Per la prima volta dall’inizio della legislatura abbiamo l’occasione di avere un governo senza il M5S, dopo tutti g… - CarloCalenda : #Conte, l’avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un Governo presied… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - rickycet : RT @DossiCarla: Caro @GiuseppeConteIT ti arriverà, la sentirai montare la rabbia delle persone che come me, per 20.000 € lordi l'anno si su… - simo3loves : @GassmanGassmann La mela non cade mai lontano dall'albero....si vede che dal padre ha appreso tanto . Complimenti -