Tragedia in spiaggia: otto persone travolte e trascinate via dalle onde (Di giovedì 14 luglio 2022) Un momento di divertimento che si trasforma in incubo, una vacanza che diventa Tragedia. Almeno otto persone sono state travolte dalle onde e trascinate in mare mentre si trovavano nei pressi della spiaggia di Salalah, in Oman. I terribili attimi in... Leggi su today (Di giovedì 14 luglio 2022) Un momento di divertimento che si trasforma in incubo, una vacanza che diventa. Almenosono statein mare mentre si trovavano nei pressi delladi Salalah, in Oman. I terribili attimi in...

Pubblicità

mariali94316534 : RT @RaiNews: Tragedia in Oman, giocano con l'acqua ma un'onda enorme li inghiotte trascinandoli nell'Oceano. Il video mostra otto membri di… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Altra vittima: Si accascia e muore, tragedia in spiaggia. La donna si è sentita male nei pressi del parcheggio Michelangelo… - mariang24373446 : RT @RaiNews: Tragedia in Oman, giocano con l'acqua ma un'onda enorme li inghiotte trascinandoli nell'Oceano. Il video mostra otto membri di… - RaiNews : Tragedia in Oman, giocano con l'acqua ma un'onda enorme li inghiotte trascinandoli nell'Oceano. Il video mostra ott… - 11Giuliano : Tragedia: Fano,Papà muore durante il bagno in mare, figlio di 8 anni disperso tra le onde. Un uomo è morto annegat… -