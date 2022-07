TikTok | i minori vedranno meno video non moderati

Pubblicità

gigibeltrame : TikTok intensifica gli sforzi per i minori, mentre cresce il gap con YouTube #digilosofia - oknosureddit : TikTok, i minori vedranno meno contenuti dedicati ad adulti - CdT_Online : La piattaforma contrassegnerà i filmati che contengono «temi maturi o complessi» a cui assegnerà un «punteggio di m… - 1italiano1 : TikTok, i minori vedranno meno contenuti dedicati ad adulti. Nuovo sistema di classificazione nelle sezioni Per Te… - telodogratis : TikTok, i minori vedranno meno contenuti dedicati ad adulti -

... come Facebook, la controllata di Google YouTube, Twitter eTra le disposizioni ci sono: il divieto di annunci mirati ai, agli utenti in base al loro sesso, all'etnia di appartenenza o ...... al video verrà assegnato un punteggio di maturità per evitare che idi 18 anni possano vederlo in tutta l'esperienza di' , spiegain un post sul blog. L'azienda non ha rivelato ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...TikTok sta implementando un sistema di classificazione dei contenuti per impedire al pubblico giovane di vedere video ritenuti inappropriati, insieme a nuove funzionalità che consentiranno agli spetta ...