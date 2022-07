(Di giovedì 14 luglio 2022) In una giornata di forte tensione per tutti i titoli di Stato europei e soprattutto per i Paesi storicamente sotto la pressione della speculazione, prosegue il rialzo dellotra Btp e: ...

Pubblicità

fisco24_info : Spread Btp-Bund: sale a 213 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro al 3,36% - notiziariofinan : Banche sotto pressione a Piazza Affari, insieme allo spread, nel giorno chiave per capire il futuro del Governo gui… - fabsandr_51 : Buone notizie! Liberati dalle preoccupazioni per i nostri risparmi (siamo a un passo dal tracollo, ma un paio di ri… - radioromait : Spread oggi, com’è il differenziale tra Bund e Btp - guiodic : Stavo controllando il prezzo dei miei Btp, grazie a questa decisione di #Draghi è tornato sotto la pari. Whatever… -

... con ila 10 anni che sui mercati telematici cresce di 14 punti percentuali a un rendimento del 3,26%. Per una leggera tensione sui titoli di Stato di tutto il Vecchio continente, locon ...Ne risente anche lo/Bund che ha superato i 220 punti base: l'attesa è per il voto al Senato sul Dl aiuti, dopo che il M5S ha annunciato il voto contrario , cosa che porterebbe alla crisi ...MILANO, 14 LUG - In una giornata di forte tensione per tutti i titoli di Stato europei e soprattutto per i Paesi storicamente sotto la pressione della speculazione, prosegue il rialzo dello spread tra ...Banche sotto pressione a Piazza Affari, insieme allo spread, nel giorno chiave per capire il futuro del Governo guidato da Mario Draghi.