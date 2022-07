Smart working tutta la vita diventando un consulente di viaggi online (Di giovedì 14 luglio 2022) MILANO – Su una spiaggia con lo sfondo del suono delle onde che si infrangono sulla sabbia, in un giardino fiorito, in un borgo sperduto, nel parco di una città metropolitana, a casa in tranquillità con la propria famiglia o magari nella frescura di un bosco. Lavorare in Smart working è un desiderio che quasi tutti vorrebbero esaudire, soprattutto in estate ed in particolare dopo due anni di covid, quando stare chiusi in un ufficio con l’aria condizionata o con un ventilatore rumoroso diventa ogni giorno più insopportabile. Eppure, ci sono centinaia di persone che, grazie all’intelligente organizzazione di Evolution Travel, fanno dello Smart working la natura stessa del lavoro. Il consulente di viaggi online infatti è un’attività ambita e sognata da quanti amano ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 luglio 2022) MILANO – Su una spiaggia con lo sfondo del suono delle onde che si infrangono sulla sabbia, in un giardino fiorito, in un borgo sperduto, nel parco di una città metropolitana, a casa in tranquillità con la propria famiglia o magari nella frescura di un bosco. Lavorare inè un desiderio che quasi tutti vorrebbero esaudire, soprattutto in estate ed in particolare dopo due anni di covid, quando stare chiusi in un ufficio con l’aria condizionata o con un ventilatore rumoroso diventa ogni giorno più insopportabile. Eppure, ci sono centinaia di persone che, grazie all’intelligente organizzazione di Evolution Travel, fanno dellola natura stessa del lavoro. Ildiinfatti è un’attività ambita e sognata da quanti amano ...

