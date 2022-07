Senatori M5S oggi escono dall’aula al voto di fiducia: verso la crisi di governo Conversione del dl aiuti (Di giovedì 14 luglio 2022) I Senatori del gruppo Movimento 5 stelle oggi non in aula al momento del voto di fiducia al governo. Non un voto contrario ma non un voto favorevole, perché il dl aiuti diventi legge. Le frizioni con il governo ed il presidente del Consiglio e, dunque, nell’ambito della maggioranza, porteranno verosimilmente, dopo gli accadimenti odierni, ad una crisi di governo. Draghi ha già detto di non accettare compromessi. L'articolo Senatori M5S oggi escono dall’aula al voto di fiducia: verso la crisi di governo <small ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 luglio 2022) Idel gruppo Movimento 5 stellenon in aula al momento deldial. Non uncontrario ma non unfavorevole, perché il dldiventi legge. Le frizioni con iled il presidente del Consiglio e, dunque, nell’ambito della maggioranza, porteranno verosimilmente, dopo gli accadimenti odierni, ad unadi. Draghi ha già detto di non accettare compromessi. L'articoloM5Saldiladi

