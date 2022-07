Ragazza di 16 anni trovata morta nel giardino della comunità: giallo in Toscana (Di giovedì 14 luglio 2022) Accertamenti dei carabinieri in Lunigiana per il ritrovamento del cadavere di una Ragazza di 16 anni la notte scorsa nel giardino di una struttura terapeutica in cui era ricoverata ad Aulla (Massa ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 luglio 2022) Accertamenti dei carabinieri in Lunigiana per il ritrovamento del cadavere di unadi 16la notte scorsa neldi una struttura terapeutica in cui era ricoverata ad Aulla (Massa ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Da anni sono amico di #Alessia e vi invito a seguirla su Twitter perché è una ragazza dal cuore d’oro e la rete ha… - borghi_claudio : @TaniaeCocker @Simona_Manzini @Flar_Icil @flaviafratello @RobertoBurioni Si, mi sembra che stia esagerando pure lei… - gides1960 : RT @RandagiBaffi: Questa dolcezza di circa 3/4 era stato recuperato da una magnifica ragazza di 22 anni che purtroppo è deceduta. Ci piacer… - avv_gr : RT @Alessia_ing: Ieri parlo con ragazza nuova al lavoro...laurea in Chimica, 36 anni 'Fede farai la quarta dose? ' ' si Ale, tanto se mi h… - avv_gr : RT @Ilconservator: 33 anni di carcere per l’assalto alla sede CGIL. 6 mesi di carcere per aver fatto a pezzi una ragazza… -