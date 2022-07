Nuove borse di studio Inps, a chi spettano e come fare domanda (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono aperte le iscrizioni per 6.100 borse di studio messe a disposizione dall’Inps per frequentare corsi di lingua straniera in Italia e ottenere una certificazione. Dal 20 luglio al 1° settembre 2022 potranno essere presentate le domande per il nuovo bando Inps “borse di studio Corso di lingue in Italia 2022”, finalizzato a sostenere gli esami per la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro comune europeo di riferimento CEFR. borse di studio Inps, a chi sono rivolte Le borse di studio (qui il bando completo) sono rivolte ai figli dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono aperte le iscrizioni per 6.100dimesse a disposizione dall’per frequentare corsi di lingua straniera in Italia e ottenere una certificazione. Dal 20 luglio al 1° settembre 2022 potranno essere presentate le domande per il nuovo bandodiCorso di lingue in Italia 2022”, finalizzato a sostenere gli esami per la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro comune europeo di riferimento CEFR.di, a chi sono rivolte Ledi(qui il bando completo) sono rivolte ai figli dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e ...

