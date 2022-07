Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Non volete ascoltare”

Pubblicità

Ma un giorno mi sono imbattuto neldirilasciato dal veggente Jakov il 3 settembre 1992. Questo brevedice così: "I bambini uccisi nel seno materno sono ora come ...Madonna dioggi 25 giugno 2022: "Satana lotta per la guerra..." Nel volume uscito nel 2020 dedicato al fenomeno religioso così misterioso - "Civitavecchia: 25 anni di con Maria. ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, ci incoraggia a credere nella potenza della preghiera, in grado di compiere quello che noi non immaginiamo.La Madonna di Medjugorje ha voluto regalare un spiraglio di luce. Il riferimento è al conflitto tra Ucraina e Russia. Ecco il suo messaggio.