LIVE World Games 2022 in DIRETTA | Giuseppe Seimandi eliminato ai nell’arco nudo! Virag in finale nello sci nautico

(Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 23.59 TIRO CON L’ARCO – Purtroppo viene. Vince il tedesco Meyer 84-81 e vola in semi. 23.54 FLAG FOOTBALL – Cominciano le finali: si comincia da quella per il bronzo maschile fra Austria e Messico. Alle 2.10 ci sarà laper l’oro maschile tra Stati Uniti ed Italia. 23.50 FISTBALL – La Germania si avvicina alla medaglia d’oro! 11-8 nel quinto set contro la Svizzera, una rimonta entusiasmante! 23.47 TIRO ALLA FUNE – L’Italia si giocherà la partita per il quinto posto contro l’Olanda. Le semifinali sono Svizzera-Belgio e Gran Bretagna-Germania. 23.44 SCI– Stefano Comollo ...

OA Sport

LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Giuseppe Seimandi è ai quarti nell'arco nudo! Virag in finale nello sci nautico CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI WORLD GAMES E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 22.29 WHEELCHAIR RUGBY - Nelle eliminatorie del torneo misto la Gran Bretagna ha battuto la Svi ...Foto: Flikr World Games free editorial use Si partirà dalle 16 italiane (le 9 locali) in quel di Birmingham (Alabama, Stati Uniti), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale con aggiornam ...