Inter, accelerata per anticipare la Juve su Bremer: le cifre (Di giovedì 14 luglio 2022) Questi sono giorni importanti, forse decisivi, per il futuro di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano del Torino è da tempo nel mirino... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Questi sono giorni importanti, forse decisivi, per il futuro di Gleison. Il difensore brasiliano del Torino è da tempo nel mirino...

Pubblicità

cmdotcom : #Inter, accelerata per anticipare la #Juve su #Bremer: le cifre - AlfredoPedulla : #Pinamonti, confermata l’accelerata #Monza anticipata giovedì. Se l’#Atalanta non rilancia, occhio sempre, possibil… - sportli26181512 : Inter, accelerata per anticipare la Juve su Bremer: le cifre: Questi sono giorni importanti, forse decisivi, per il… - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Inter, accelerata per anticipare la #Juve su #Bremer: le cifre - Yuro_23 : RT @cmdotcom: #Inter, accelerata per anticipare la #Juve su #Bremer: le cifre -