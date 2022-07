Due ex gieffine in vacanza a Venezia: loro sono inseparabili (Di giovedì 14 luglio 2022) Due ex gieffine, amiche per la pelle, stanno trascorrendo la vacanza insieme a Venezia: complicità e tante risate sono partite ieri nel tardo pomeriggio da Milano per recarsi insieme a Venezia. loro sono le due amiche inseparabili Dayane Mello e Soleil Sorge. Le due ragazze sono “fatte l’una per l’altra” così come disse tempo fa ad un follower la modella brasiliana cercando di descrivere la loro amicizia. Le due ex gieffine hanno pubblicato dei dettagli del loro viaggio a Venezia iniziando proprio dalle maschere, tipiche del luogo, che hanno sfoggiato sui social per poi ammirare la luna cercando di fotografarla e fare uno spuntino. Oggi il loro ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Due ex, amiche per la pelle, stanno trascorrendo lainsieme a: complicità e tante risatepartite ieri nel tardo pomeriggio da Milano per recarsi insieme ale due amicheDayane Mello e Soleil Sorge. Le due ragazze“fatte l’una per l’altra” così come disse tempo fa ad un follower la modella brasiliana cercando di descrivere laamicizia. Le due exhanno pubblicato dei dettagli delviaggio ainiziando proprio dalle maschere, tipiche del luogo, che hanno sfoggiato sui social per poi ammirare la luna cercando di fotografarla e fare uno spuntino. Oggi il...

