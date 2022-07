Ultimo stadio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Uno tsunami i cui effetti non hanno ancora finito di farsi sentire. Il Covid è stato per il calcio italiano la tempesta perfetta, travolgendo un sistema già ammalato e con una debolezza strutturale endemica e appesantendo oltre il livello di guardia i conti di tutti, con in testa una Serie A in cui il concetto di sostenibilità è oggi così lontano da far agitare come un fantasma le nuove regole Uefa che nei prossimi anni ridisegneranno gli scenari europei col rischio di rendere definitivo il gap che ci separa dalla Premier League e dalle altre locomotive del Vecchio Continente. La fotografia che emerge dal Report Calcio 2022, prezioso strumento con cui la Figc analizza numeri e prospettive di tutto il movimento, sono impietosi ma ce n’è uno che più di tutti rende l’idea della nottata senza fine in cui il nostro pallone si è infilato nell’inverno del 2020, colto di sorpresa dalla ...