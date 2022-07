Tour de France 2022, le prossime montagne: Alpe d’Huez e Pirenei, poi la cronometro. Pogacar attaccherà Vingegaard? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Tour de France 2022 ha subito un enorme scossone nell’undicesima tappa: Jonas Vingegaard ha attaccato quando mancavano cinque chilometri alla vetta del Col du Granon e ha rifilato tre minuti di distacco a Tadej Pogacar. Il danese ha strappato la maglia gialla al balcanico e ora può contare su un vantaggio di 2’16” nei confronti del Francese Romain Bardet e di 2’22” sul vincitore delle ultime due edizioni. Siamo a metà della Grande Boucle, il margine di Vingegaard è già importante ma le frazioni impegnative non mancano e potremmo anche assistere a un contro-ribaltone. Domani altro tappone con la Croix de Fer (29 km al 5,2% di pendenza media) e l’arrivo in salita alla mitica Alpe d’Huez (13,8 km all’8,1% di pendenza media). Da non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ildeha subito un enorme scossone nell’undicesima tappa: Jonasha attaccato quando mancavano cinque chilometri alla vetta del Col du Granon e ha rifilato tre minuti di distacco a Tadej. Il danese ha strappato la maglia gialla al balcanico e ora può contare su un vantaggio di 2’16” nei confronti delse Romain Bardet e di 2’22” sul vincitore delle ultime due edizioni. Siamo a metà della Grande Boucle, il margine diè già importante ma le frazioni impegnative non mancano e potremmo anche assistere a un contro-ribaltone. Domani altro tappone con la Croix de Fer (29 km al 5,2% di pendenza media) e l’arrivo in salita alla mitica(13,8 km all’8,1% di pendenza media). Da non ...

