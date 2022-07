Sampdoria, ecco Damsgaard: “Voglio fare tanti goal” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sampdoria Damsgaard- La Sampdoria è tornata ad allenarsi, quinto giorno di ritiro per gli uomini di Giampaolo. Nel frattempo il presidente Lanna, lavora sul mercato in entrata. Nel pomeriggio, la Sampdoria ha svolto il primo impegno stagionale: l’amichevole contro il Castiglione, formazione militante in eccellenza. Tante buone notizie per l’allenatore dei blucerchiati, doppietta per Caputo e il fresco di rinnovo Quagliarella. Giampaolo ha provato un 4-1-4-1 con finalmente Damsgaard dietro la punta. Al termine del match, è stato proprio il danese ad andare ai microfoni del Secolo XIX, parlando del suo momento difficile e della voglia di rivalsa. ecco di seguito, le parole del fantasista doriano: Sull’infortunio della passata stagione: “Come è stato l’ultimo anno? Difficile, molto ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 13 luglio 2022)- Laè tornata ad allenarsi, quinto giorno di ritiro per gli uomini di Giampaolo. Nel frattempo il presidente Lanna, lavora sul mercato in entrata. Nel pomeriggio, laha svolto il primo impegno stagionale: l’amichevole contro il Castiglione, formazione militante in eccellenza. Tante buone notizie per l’allenatore dei blucerchiati, doppietta per Caputo e il fresco di rinnovo Quagliarella. Giampaolo ha provato un 4-1-4-1 con finalmentedietro la punta. Al termine del match, è stato proprio il danese ad andare ai microfoni del Secolo XIX, parlando del suo momento difficile e della voglia di rivalsa.di seguito, le parole del fantasista doriano: Sull’infortunio della passata stagione: “Come è stato l’ultimo anno? Difficile, molto ...

