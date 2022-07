Quarta dose: chi può farla, dove e quando? Quello che c’è da sapere (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quarta dose Vaccino Covid: nella serata di lunedì 11 luglio 2022 pubblicata dal Ministero della Salute la circolare con cui si dà il via auna nuova fase della campagna di immunizzazione. La seconda dose di richiamo potrà essere somministrata a tutti gli over 60 e ai “fragili” con più di 12 anni: tutte le informazioni più importanti su dove, come e quando diventerà accessibile. Quarta dose per Over 60: nuova circolare del Ministero della Salute Quarta dose: la seconda dose di richiamo del vaccino anti-Covid potrà essere somministrata a tutti gli over 60 e ai “fragili” con più di 12 anni. Ad ufficializzare l’avvio della nuova fase della campagna di immunizzazione nazionale un’apposita circolare del ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 13 luglio 2022)Vaccino Covid: nella serata di lunedì 11 luglio 2022 pubblicata dal Ministero della Salute la circolare con cui si dà il via auna nuova fase della campagna di immunizzazione. La secondadi richiamo potrà essere somministrata a tutti gli over 60 e ai “fragili” con più di 12 anni: tutte le informazioni più importanti su, come ediventerà accessibile.per Over 60: nuova circolare del Ministero della Salute: la secondadi richiamo del vaccino anti-Covid potrà essere somministrata a tutti gli over 60 e ai “fragili” con più di 12 anni. Ad ufficializzare l’avvio della nuova fase della campagna di immunizzazione nazionale un’apposita circolare del ...

