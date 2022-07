Le primizie di JWST (Anello meridionale e Quintetto di Stephan) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo anni di ritardi, finalmente ieri il mondo interno ha potuto ammirare le prime immagini acquisite da James Webb! Le immagini più nitide dell'Universo scattate dal telescopio più potente lanciato nello spazio. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo anni di ritardi, finalmente ieri il mondo interno ha potuto ammirare le prime immagini acquisite da James Webb! Le immagini più nitide dell'Universo scattate dal telescopio più potente lanciato nello spazio.

Pubblicità

LU_Stregatto : RT @_AliveUniverse: #breakingnews Eccole! Le nuove immagini e gli spettri dal Webb Telescope #JWST aprono una nuova era, ora non ci sono du… - CantiniGiuliana : RT @_AliveUniverse: #breakingnews Eccole! Le nuove immagini e gli spettri dal Webb Telescope #JWST aprono una nuova era, ora non ci sono du… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: #breakingnews Eccole! Le nuove immagini e gli spettri dal Webb Telescope #JWST aprono una nuova era, ora non ci sono du… - EliBonora : #WOW Eccole! Le nuove immagini e gli spettri dal Webb Telescope #JWST aprono una nuova era, ora non ci sono dubbi! - _AliveUniverse : #breakingnews Eccole! Le nuove immagini e gli spettri dal Webb Telescope #JWST aprono una nuova era, ora non ci son… -

Le primizie di JWST (prima parte) Alive Universe Today