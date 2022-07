La falsa mail che ti chiede di firmare un questionario sulla vaccinazione vista la nuova ondata di Covid (Di mercoledì 13 luglio 2022) A seconda delle ondate di coronavirus, si registra – evidentemente – anche una vera e propria altalena nell’invio e nella ricezione di mail che cercano di sfruttare questo argomento di grande attualità per inviare link malevoli e, di conseguenza, diffondere dei preoccupanti malware. L’ultimo tentativo di questo tipo è stato segnalato da Cyber Espionage: una falsa mail del governo – che contiene un link a un presunto questionario – sta cercando di mietere delle vittime digitali. LEGGI ANCHE > Cos’è il phishing, il tentativo di truffa digitale primordiale (ma tuttora in voga) falsa mail vaccinazioni, il link al questionario apre le porte al malware «In relazione alla prevenzione di una nuova ondata di infezione da coronavirus – si ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 luglio 2022) A seconda delle ondate di coronavirus, si registra – evidentemente – anche una vera e propria altalena nell’invio e nella ricezione diche cercano di sfruttare questo argomento di grande attualità per inviare link malevoli e, di conseguenza, diffondere dei preoccupanti malware. L’ultimo tentativo di questo tipo è stato segnalato da Cyber Espionage: unadel governo – che contiene un link a un presunto– sta cercando di mietere delle vittime digitali. LEGGI ANCHE > Cos’è il phishing, il tentativo di truffa digitale primordiale (ma tuttora in voga)vaccinazioni, il link alapre le porte al malware «In relazione alla prevenzione di unadi infezione da coronavirus – si ...

