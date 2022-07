Koulibaly-Chelsea, trattativa chiusa: il senegalese è in partenza verso Londra (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – Come riportato da Tuttomercatoweb, Koulibaly, insieme al suo agente Fali Ramadani, ha lasciato l’hotel di Milano ed è pronto a prendere l’aereo che lo porterà a Londra. Il difensore senegalese è pronto a iniziare la sua nuova avventura con i Blues. Koulibaly Chelsea Kalidou Koulibaly, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, è pronto a lasciare il Napoli per andare a vestire la maglia del Chelsea. Il giocatore ha trovato l’accordo totale con i Blues e adesso si aspettano solo le firme del club partenopeo per completare l’operazione. Kalidou Koulibaly Chelsea (FOTO – Getty Images) Nelle ultime settimane, non solo il Chelsea ci ha provato per Koulibaly: anche la Juve ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – Come riportato da Tuttomercatoweb,, insieme al suo agente Fali Ramadani, ha lasciato l’hotel di Milano ed è pronto a prendere l’aereo che lo porterà a. Il difensoreè pronto a iniziare la sua nuova avventura con i Blues.Kalidou, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, è pronto a lasciare il Napoli per andare a vestire la maglia del. Il giocatore ha trovato l’accordo totale con i Blues e adesso si aspettano solo le firme del club partenopeo per completare l’operazione. Kalidou(FOTO – Getty Images) Nelle ultime settimane, non solo ilci ha provato per: anche la Juve ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - romeoagresti : Non è ancora chiusa, ma il #Chelsea è davvero molto avanti per #Koulibaly // Not a done deal yet but Koulibaly is v… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, prevista domani la chiusura tra #Koulibaly e #Chelsea: i dettagli dell'affare - OOKayOfficial : RT @86_longo: ?? Koulibaly ha raggiunto un’intesa di massima con il Chelsea. Kalidou vuole andare a giocare agli ordini di Tuchel. Trattativ… - francesco4733 : RT @pisto_gol: Con la cessione di #Koulibaly al #Chelsea il calcio italiano perde un grande giocatore e una bella persona, un uomo integro… -