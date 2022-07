Infermiere uccide due pazienti "per vendetta contro l'ospedale" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Orrore in corsia: l'infermiere avrebbe scelto due vittime "a caso" avvelenandole con i farmaci. Secondo gli inquirenti avrebbe agito per ritorsione nei confronti dell'ospedale dopo il trasferimento Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Orrore in corsia: l'infermiere avrebbe scelto due vittime "a caso" avvelenandole con i farmaci. Secondo gli inquirenti avrebbe agito per ritorsione nei confronti dell'dopo il trasferimento

Lara Sirignano per corriere.it VINCENZO VILLANI CONTI 2 Avrebbe ucciso per vendetta nei confronti del'ospedale Cannizzaro di Catania che lo aveva trasferito in un reparto a lui sgradito l'infermiere catanese Vincenzo Villani Conti, che tra il 2020 e il 2021, avrebbe ucciso due pazienti affidate alle sue cure. Le presunte vittime che sarebbero state uccise da Vincenzo Villani Conti, l'infermiere di 50 anni arrestato ieri a Catania con l'accusa di duplice omicidio nei confronti delle due pazienti.