Il successore di Boris Johnson: sfida a due per il prossimo premier tra Sunak e Truss (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’annuncio delle dimissioni di Boris Johnson la politica inglese è in fermento. Il concorso per la leadership dei Tory sembra appartenere solamente ad otto candidati dal momento che Sajid Javid è stato eliminato dalla corsa. Ma secondo alcuni, di questi otto nomi, solamente due sarebbero in grado di dirsi in corsa per la carica di premier. Inutile dire che il favorito al momento sembra essere Rishi Sunak. Lanciando il guanto di sfida ai suoi rivali, ieri ha detto: “Avete un piano credibile per proteggere la nostra economia e farla crescere?“. Al momento l’ex cancelliere è il primo degli otto che ha raggiunto il traguardo della prima turnazione di votazioni. AnsaL’ex cancelliere, infatti, ha avuto il sostegno pubblico di quasi il doppio dei parlamentari del suo rivale più vicino. Dopo di lui, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’annuncio delle dimissioni dila politica inglese è in fermento. Il concorso per la leadership dei Tory sembra appartenere solamente ad otto candidati dal momento che Sajid Javid è stato eliminato dalla corsa. Ma secondo alcuni, di questi otto nomi, solamente due sarebbero in grado di dirsi in corsa per la carica di. Inutile dire che il favorito al momento sembra essere Rishi. Lanciando il guanto diai suoi rivali, ieri ha detto: “Avete un piano credibile per proteggere la nostra economia e farla crescere?“. Al momento l’ex cancelliere è il primo degli otto che ha raggiunto il traguardo della prima turnazione di votazioni. AnsaL’ex cancelliere, infatti, ha avuto il sostegno pubblico di quasi il doppio dei parlamentari del suo rivale più vicino. Dopo di lui, ...

Pubblicità

SkyTG24 : Chi è Rishi Sunak, ex cancelliere dello Scacchiere e possibile successore di Johnson in Uk - Diesira3 : @eva_rus_ita Si si, aspetta il successore di Boris e poi ne riparliamo. - lorenzosimeoni6 : RT @GianlucaCastro8: Il ministro degli Esteri UK, Liz Truss, si propone come successore di Boris Johnson, in un articolo per The Telegraph… - MarziyatMarina : RT @GianlucaCastro8: Il ministro degli Esteri UK, Liz Truss, si propone come successore di Boris Johnson, in un articolo per The Telegraph… - Marco16331824 : RT @GianlucaCastro8: Il ministro degli Esteri UK, Liz Truss, si propone come successore di Boris Johnson, in un articolo per The Telegraph… -