Giustizia | l’allarme Ue | “Con le riforme Cartabia a rischio i processi per corruzione e l’indipendenza dei giudici Serve stretto monitoraggio”

La riforma del processo penale di Marta Cartabia può mettere a rischio "l'effettività del sistema giudiziario" e sarà necessario "uno stretto monitoraggio per assicurare che i processi per corruzione non si interrompano automaticamente in grado d'appello". Mentre quella dell'ordinamento giudiziario "rischia di comportare indebite influenze sull'indipendenza dei giudici". Sono le durissime considerazioni che la Commissione europea ha inserito nel capitolo dedicato all'Italia della Relazione sullo Stato di diritto 2022, il documento annuale che analizza – tra le altre cose – gli sviluppi dei sistemi giudiziari degli Stati membri, formulando da quest'anno anche raccomandazioni specifiche. Bruxelles boccia gli aspetti più contestati delle due ...

