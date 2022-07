Fuochi e sarde in Laguna

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 luglio 2022) È solo questione di giorni e il contatore dei residenti in città posizionato nella vetrina della farmacia di campo San Bartolomeo, ai piedi del ponte di Rialto, scenderà sotto la desolante soglia dei 50mila. Negli anni Cinquanta i veneziani del centro storico erano 175mila, più del triplo di oggi. Il lento ma inesorabile spopolamento dellava ricercato nei numerosi motivi, intrinsecamente connessi tra loro, legati al massiccio sfruttamento della città in nome di un turismo di massa sempre meno qualitativo e sostenibile, che alza i prezzi delle case – molto più remunerativo affittare ai turisti per brevi periodi che agli autoctoni – e trasforma gran parte delle attività commerciali a servizio dei residenti in botteghe di gondole di plastica. Eppure Venezia resiste, e lo fa onorando con orgoglio le sue tradizioni, a partire dalla celebrazione del Redentore, che ...