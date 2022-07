Draghi, dimissioni e bis senza M5s: l’ipotesi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un’ ipotesi, non la più probabile, ma comunque sul tavolo: il Presidente del Consiglio Draghi potrebbe dimettersi domani, giovedì 14 luglio qualora il Movimento Cinquestelle replicasse in Senato “lo schiaffo” sul dl Aiuti. A rivelare il retroscena, La Repubblica. Conte, strappare o restare? Tutto dipenderà dalla mossa del leader Giuseppe Conte. Qualora decidesse, alla fine, di strappare, cedendo di fatto alle pressioni di una parte del Movimento che spinge per l’appoggio esterno. In questo caso, Mattarella chiederà al Presidente del Consiglio di verificare l’impossibilità di andare avanti con il suo governo attraverso un voto di fiducia. Davanti al parlamento Draghi si presenterebbe con le dimissioni già firmate. Ovviamente, poi bisognerà verificare la disponibilità dell’ex presidente della Banca Centrale Europea a un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un’ ipotesi, non la più probabile, ma comunque sul tavolo: il Presidente del Consigliopotrebbe dimettersi domani, giovedì 14 luglio qualora il Movimento Cinquestelle replicasse in Senato “lo schiaffo” sul dl Aiuti. A rivelare il retroscena, La Repubblica. Conte, strappare o restare? Tutto dipenderà dalla mossa del leader Giuseppe Conte. Qualora decidesse, alla fine, di strappare, cedendo di fatto alle pressioni di una parte del Movimento che spinge per l’appoggio esterno. In questo caso, Mattarella chiederà al Presidente del Consiglio di verificare l’impossibilità di andare avanti con il suo governo attraverso un voto di fiducia. Davanti al parlamentosi presenterebbe con legià firmate. Ovviamente, poi bisognerà verificare la disponibilità dell’ex presidente della Banca Centrale Europea a un ...

Pubblicità

telodogratis : Draghi, dimissioni e bis senza M5s: l’ipotesi - FuddausS : RT @NNs58172839: Nessun dei telegiornali ne parla, probabilmente esiste la censura del governo Mario Draghi!. Dimissioni Mario Draghi, FA… - cindykia25644 : RT @LeoNoeuro: CHIEDIAMO A GRAN VOCE LE DIMISSIONI DI #DRAGHI E DI #MATTARELLA: hanno distrutto il Paese in 18 mesi, portandolo in guerra c… - PongoPongo13 : RT @LeoNoeuro: CHIEDIAMO A GRAN VOCE LE DIMISSIONI DI #DRAGHI E DI #MATTARELLA: hanno distrutto il Paese in 18 mesi, portandolo in guerra c… - caterinacorda1 : RT @LeoNoeuro: CHIEDIAMO A GRAN VOCE LE DIMISSIONI DI #DRAGHI E DI #MATTARELLA: hanno distrutto il Paese in 18 mesi, portandolo in guerra c… -