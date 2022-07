Danilo Gallinari ai Boston Celtics | “Per me è stata una scelta facile”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Nuovo step di crescita perche ha iniziato, ufficialmente, la sua nuova avventura ai. Il cestista italiano si è presentato per la prima volta da giocatore dei biancoverdi nella conferenza stampa che lo ha introdotto nella società di NBA.firma con: la conferenza stampa(Credit foto – pagina Facebook)“Ci sono molti motivi per cui ho scelto di venire qui. Uno dei principali è che crescendo mio padre mi ha sempre fatto seguire i, visto che tifava Larry Bird. Per questo quando c’è...

dchinellato : Danilo Gallinari mostra orgoglioso la sua nuova maglia dei Celtics. Numero 8, ovviamente… “8/8/88, che altro numer… - ChineAngelo : Splendida immagine. Il ns giocatore più forte con maglia gloriosa. Un sogno sia il secondo giocatore italiano a vin… - AroundTheGameIT : Le prime parole di Danilo Gallinari da Celtic: - aimpol : RT @dchinellato: Danilo Gallinari mostra orgoglioso la sua nuova maglia dei Celtics. Numero 8, ovviamente… “8/8/88, che altro numero potev… - AlessioLaker : RT @MyFriendDario78: Ho scritto di Danilo Gallinari e del suo approdo in maglia Celtics, di quanto può dare alla squadra e di cosa questo t… -

"Il posto che avevo sempre sognato". E per una volta non sembra la solita frase di circostanza. Perché Boston, e i Boston Celtics, sono davvero la città e la squadra in cuiavrebbe sempre voluto giocare, e la firma del contratto, un biennale da 13,281 milioni di dollari garantiti con possibilità di sua uscita unilaterale tra un anno, ha concretizzato il ..."Il posto che avevo sempre sognato", come ha postatosu Instagram , è il TD Garden, parquet a lisca di pesce sostituito appena tre volte, soffitto affollato di stendardi, che ..."Il posto che avevo sempre sognato". E per una volta non sembra la solita frase di circostanza «Il posto che avevo sempre sognato». E per una volta non sembra la solita frase di circostanza. Perché Bo ...Il giocatore azzurro: Penso di poter dare il mio contributo a questo gruppo con la mia versatilità sui due lati del campo.