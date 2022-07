Calcio femminile, Europei 2022: il regolamento e come funziona (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tutto pronto per gli Europei di Calcio femminile in programma in Inghilterra. L’Italia di Milena Bertolini va a caccia di un trionfo storico dopo una lunga fase di qualificazione che ha coinvolto le selezioni continentali, con l’eccezione dell’Inghilterra, qualificata di diritto alla fase finale in quanto nazione ospitante. Il regolamento prevede che a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta (che parte dai quarti di finale) siano le prime due dei quattro gironi. RISULTATI regolamento IL TABELLONE COMPLETO Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti nel girone? La Uefa non cambia formula e conferma gli stessi criteri validi anche per l’Europeo maschile: a. maggior numero di punti ottenuti nelle partite giocate contro le squadre in questione b. miglior differenza reti nelle partite giocate ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tutto pronto per glidiin programma in Inghilterra. L’Italia di Milena Bertolini va a caccia di un trionfo storico dopo una lunga fase di qualificazione che ha coinvolto le selezioni continentali, con l’eccezione dell’Inghilterra, qualificata di diritto alla fase finale in quanto nazione ospitante. Ilprevede che a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta (che parte dai quarti di finale) siano le prime due dei quattro gironi. RISULTATIIL TABELLONE COMPLETO Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti nel girone? La Uefa non cambia formula e conferma gli stessi criteri validi anche per l’Europeo maschile: a. maggior numero di punti ottenuti nelle partite giocate contro le squadre in questione b. miglior differenza reti nelle partite giocate ...

Pubblicità

robymancio : Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventur… - RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - golretzka2 : RT @Casamandrei: #Raitour ci siamo persi mezza tappa....?? ci hanno propinato sto' Calcio Femminile del Cavolo... - ABCHAMP11 : RT @LFootball_: ??La nostra Guida #WEURO2022 ????Qui per ordinare il libro -