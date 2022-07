Calano le vendite di libri, giu' online ma crescono librerie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ma rispetto al periodo pre - pandemia il confronto resta positivo: piu' 14,5% a copie e piu' 14,7% a valore (dati 2019). Perde quota l'online, sono in crescita le librerie e nonostante l'inflazione e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ma rispetto al periodo pre - pandemia il confronto resta positivo: piu' 14,5% a copie e piu' 14,7% a valore (dati 2019). Perde quota l', sono in crescita lee nonostante l'inflazione e ...

