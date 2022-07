Anzio | coltivava piante di cannabis in casa | 61enne in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 luglio 2022)– I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato in flagranza un cittadino italiano di 61 anni, già con precedenti, gravemente indiziato di coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari al termine di un’attività informativa hanno fatto scattare una perquisizione presso il domicilio dell’uomo, dove hanno rinvenuto 36didi altezza compresa tra 100 e 150 cm, del peso complessivo di circa 8 chilogrammi e circa 4 grammi di marijuana già essiccata. Il, che risulta percettore del reddito di cittadinanza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa rito direttissimo. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento ...