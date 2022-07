Amichevoli estive | la Cremonese segna cinque gol al Paradiso Lugano

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Termina 5-1 la partita tra, amichevole estiva in preparazione della prossima stagione 2022/23. A decidere la partita sono le reti di Valeri al 1?, Nardi al 60?, Politic al 69?, Valzania all’82’, Strizzolo all’86’, per ilrete di Radu al 53?. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo tempo laparte subito forte, realizzando il gol del vantaggio al 1’. Baez infatti tira verso la porta di Marinelli, quest’ultimo respinge, ma Valeri tira con potenza ela rete dell’1-0. Dopo un inizio difficile così ilprova a rispondere e al 13’ Foglia conclude appena fuori dall’area di rigore, sfiorando il palo con la sua conclusione. Al 28’ però lasi fa rivedere in ...