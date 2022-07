Uomini e Donne, una grande assente nella prossima edizione? Tutta la verità (Di martedì 12 luglio 2022) Probabilmente la dama torinese non sarà presente alla nuova edizione del dating show più famoso d’Italia La donna sarebbe in procinto di dedicarsi ad un reality. Cerchiamo di scoprirne di più leggendo l’articolo. Gemma Galgani pronta a dire addio a Uomini e Donne, il programma cult di Canale 5, condotta da Maria De Filippi. Una ridda di voci sostiene che la dama piemontese sia ormai prossima a partecipare ad un reality e dunque la sua presenza al dating sia ormai messa in discussione. Parimenti la storica conduttrice vorrebbe favorire una rivoluzione nel programma, attraverso un parziale ricambio di concorrenti. Nei giorni scorsi, circolavano pure rumors della presenza della Galgani alla prossima stagione del grande Fratello Vip, ma senza alcun fondamento. Tuttavia, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 luglio 2022) Probabilmente la dama torinese non sarà presente alla nuovadel dating show più famoso d’Italia La donna sarebbe in procinto di dedicarsi ad un reality. Cerchiamo di scoprirne di più leggendo l’articolo. Gemma Galgani pronta a dire addio a, il programma cult di Canale 5, condotta da Maria De Filippi. Una ridda di voci sostiene che la dama piemontese sia ormaia partecipare ad un reality e dunque la sua presenza al dating sia ormai messa in discussione. Parimenti la storica conduttrice vorrebbe favorire una rivoluzione nel programma, attraverso un parziale ricambio di concorrenti. Nei giorni scorsi, circolavano pure rumors della presenza della Galgani allastagione delFratello Vip, ma senza alcun fondamento.via, ...

