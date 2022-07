Ucraina, immagini dal fronte: la quotidianita' dei soldati (Di martedì 12 luglio 2022) Le immagini mostrano dei soldati ucraini mentre si muovono e preparano l'artiglieria tra i boschi e le trincee vicino a Izyum, nella regione di Kharkiv, parzialmente occupata dalle forze russe. Un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Lemostrano deiucraini mentre si muovono e preparano l'artiglieria tra i boschi e le trincee vicino a Izyum, nella regione di Kharkiv, parzialmente occupata dalle forze russe. Un ...

"Qui Odessa", fotografie, progetti e solidarietà (12/07/2022) La storia della mostra Nei giorni successivi all'aggressione dell'Ucraina, Eugenio Alberti Schatz, ... Ha visto le sue immagini in rete e le chiede di raccontare il conflitto con uno sguardo d'artista, ... Ha visto le sue immagini in rete e le chiede di raccontare il conflitto ... sarà totalmente devoluto per sostenere le attività in Ucraina di Fondazione Progetto Arca. Infatti, in caso di ...