Traffico Roma del 12-07-2022 ore 19 | 30

(Di martedì 12 luglio 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul viadotto della Magliana code per incidente in direzione del centro cittàe code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis e salari è più avanti tra Centrale del Latte Prenestina ed Appia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria direzione di San Giovanni in centro è ancora chiusa per una manifestazione via del Corso tra Piazza Venezia e largo Chigi nelle due direzioni con deviazioni per le linee di bus proseguono i lavori su via Ardeatina che resta chiusa raccordo anulare la rotatoria di via di Tor Pagnotta orari apertura in programma per il 5 di agosto inevitabili ...