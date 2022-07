Totti e Ilary erano qualcosa di più della classica coppia calciatore e showgirl

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) Ho conosciuto Francesconel novembre del 2005, mentre accompagnavo mio marito Gianfranco ad una trasmissione Mediaset condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker alla quale dovevano partecipare, insieme ad altri ospiti fra cui le “Letterine” – le bellissime ragazze scelte come vallette per un altro programma di Scotti molto in voga in quegli anni. AncheBlasi era stata una “Letterina”, ma quello era il periodo in cui si era presa una pausa dalla tv perché aspettava un bambino, Cristian, oggi sedicenne, che sarebbe nato dopo qualche giorno. Francesco efreschi di nozze, un matrimonio che si era celebrato nel giugno dello stesso anno in pompa magna e in diretta tv su Sky come avviene per le nozze dei rampolli di una famiglia reale, con la cerimonia celebrata nella Chiesa di Santa Maria in Ara ...