Torino, Cairo: 'Belotti? L'addio dispiace. Il Milan lo voleva in prestito' (Di martedì 12 luglio 2022) A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato dell'addio di Andrea Belotti:... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7, il presidente del, Urbano, ha parlato dell'di Andrea:...

Pubblicità

FBiasin : Se è vero che… - #Bremer ha rinnovato col #Torino a pochi mesi dalla scadenza per riconoscenza. - “a patto che non… - capuanogio : #Bremer, il #Torino chiede 50 milioni. L’#Inter ne offre 25 ma c’è grande fiducia nella conclusione dell’affare ??… - sportli26181512 : Torino, Cairo: 'Belotti? L'addio dispiace. Il Milan lo voleva in prestito': A margine della presentazione dei nuovi… - MilanPress_it : Cinque anni fa il Milan provò a prendere #Belotti: la conferma di #Cairo - diegofornero : @paolopatrito @Silvio_Luciani Privata si, e l’ha confermata lo stesso Cairo: l’offerta del Milan non era sufficient… -