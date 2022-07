Sesso tra dinosauri: scoperte posizioni impensabili per la loro mole (Di martedì 12 luglio 2022) Le scoperte sui dinosauri sono spesso sorprendenti ma questa supera ogni aspettativa. Gli scienziati hanno capito il modo in cui si accoppiavano e la cosa è stata davvero inaspettata per la loro mole. Anche gli animali fanno l’amore, ma vi siete mai chiesti come lo facevano i dinosauri? Gli scienziati hanno scoperto che… posizioni nel Sesso – (fanpage) – curiosauro.itUna mole importante per il Sesso Come facevano l’amore i dinosauri? In che modo si accoppiavano? Secondo quanto riportato da Jakob Vinther, professore di macroevoluzione dell’Università di Bristol, molto probabilmente queste antiche creature facevano Sesso con l’aiuto del deretano. Come i loro discendenti moderni, uccelli ... Leggi su curiosauro (Di martedì 12 luglio 2022) Lesuisono spesso sorprendenti ma questa supera ogni aspettativa. Gli scienziati hanno capito il modo in cui si accoppiavano e la cosa è stata davvero inaspettata per la. Anche gli animali fanno l’amore, ma vi siete mai chiesti come lo facevano i? Gli scienziati hanno scoperto che…nel– (fanpage) – curiosauro.itUnaimportante per ilCome facevano l’amore i? In che modo si accoppiavano? Secondo quanto riportato da Jakob Vinther, professore di macroevoluzione dell’Università di Bristol, molto probabilmente queste antiche creature facevanocon l’aiuto del deretano. Come idiscendenti moderni, uccelli ...

wbfe : Una petizione per legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Ucraina ha ottenuto i 28.000 voti nec… - TheLovelySams : 'Che ne sai che il bolognese non è sifilitico pure lui? Un altro maledetto untore che andrà in giro a impestare la… - claudio_cerrato : RT @brandobenifei: Sui diritti, l’Italia è ancora più isolata. Anche la #Slovenia ha legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso ses… - upsetlamb : attenti agli studenti di medicina che studiano così tanto da farsi scoppiare i neuroni. Tra la cellula nel morto si… - Legio71 : @FedericaPito Federica , voglio stringerti ogni giorno tra le mie braccia, voglio ricoprirti di baci , sui carezze… -