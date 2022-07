Santa Lucia di Serino, dolore e sconcerto per la morte improvvisa di un 24enne (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Lucia di Serino (AV) – Tragedia per la comunità di Santa Lucia di Serino per la scomparsa improvvisa di Francesco Rodia. Il giovani 24enne è stato stroncato da un malore improvviso. Rodia si è sentito male mentre era in casa, trasportato al “Moscati” di Avellino ma non c’è stato nulla da fare. L’Azione Cattolica di Avellino ha dedicato un post alla scomparsa di Rodia: “Ciao, Francesco. Il Signore voleva un angelo e ti ha chiamato, improvvisamente. Con le lacrime che scendono sul viso ti salutiamo. Non è un addio per sempre: ci vediamo in paradiso, amico caro.”. L’Azione Cattolica Santa Lucia di Serino scrive: “La pagina più triste della storia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi(AV) – Tragedia per la comunità didiper la scomparsadi Francesco Rodia. Il giovaniè stato stroncato da un malore improvviso. Rodia si è sentito male mentre era in casa, trasportato al “Moscati” di Avellino ma non c’è stato nulla da fare. L’Azione Cattolica di Avellino ha dedicato un post alla scomparsa di Rodia: “Ciao, Francesco. Il Signore voleva un angelo e ti ha chiamato,mente. Con le lacrime che scendono sul viso ti salutiamo. Non è un addio per sempre: ci vediamo in paradiso, amico caro.”. L’Azione Cattolicadiscrive: “La pagina più triste della storia ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Santa Lucia di Serino, dolore e sconcerto per la morte improvvisa di un 24enne - - anteprima24 : ** Santa Lucia di Serino, dolore e sconcerto per la morte improvvisa di un 24enne ** - cosiforte : mi sta salendo il cielo gesù cristo dio la madonna padre pio santa lucia san francesco sant’antonio - Massxmo : RT @11Giuliano: Altro giovane: Campania, Francesco stroncato da un malore in casa. Stroncato da un malore improvviso nella sua abitazione.… - Paroladeltifoso : @lucacerchione Può passare ad innaffiare le piante a via Santa Lucia 14. -