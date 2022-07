Roma incendio Centocelle | valori delle diossine in calo - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Centocelle: diossine superiori ai limiti, i dati Arpa, 12 luglio 2022 - I valori delle diossine sopra i cieli di dopo l'incendio di Centocelle oggi sono nettamente in calo. Il tema è che in quasi tutti gli incendi c'è di mezzo la filiera dei rifiuti", ha detto all'Ansa Sabrina Alfonsi, assessora all'Ambiente e ai rifiuti di Roma. Sono in deciso calo, anche se ancora sopra la soglia indicata dall'Oms, i valori di diossina rispetto alla prima rilevazione di sabato, giorno in cui è divampato il maxi incendio a Centocelle.