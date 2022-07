«Operazione T.A.S.K. Force»: interventi speciali per la pulizia estiva (Di martedì 12 luglio 2022) Un massiccio intervento di pulizia del territorio di Taranto: in queste giornate estive di grande caldo, aumenta il bisogno di igiene e decoro da parte dei cittadini. Per questo, squadre speciali sono impiegate nell’ «Operazione T.A.S.K. Force» (Territorio Ambiente Spazzamento Kyma). Riassetto, lavaggio e potenziamento delle azioni messe in campo dalla società in house del Comune di Taranto. Iniziata lo scorso fine settimana nella zona di Lido Azzurro, l’Operazione è continuata in questi giorni nei rioni Tamburi e Paolo VI. Altre tappe saranno San Vito-Lama-Talsano, Salinella, Taranto 2, gli altri quartieri cittadini e il Borgo Umbertino. Impiegati operatori per lo spazzamento manuale, mezzi per il ritiro di rifiuti ingombranti lasciati per strada, spazzatrici meccaniche e una cosiddetta ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 12 luglio 2022) Un massiccio intervento didel territorio di Taranto: in queste giornate estive di grande caldo, aumenta il bisogno di igiene e decoro da parte dei cittadini. Per questo, squadresono impiegate nell’ «T.A.S.K.» (Territorio Ambiente Spazzamento Kyma). Riassetto, lavaggio e potenziamento delle azioni messe in campo dalla società in house del Comune di Taranto. Iniziata lo scorso fine settimana nella zona di Lido Azzurro, l’è continuata in questi giorni nei rioni Tamburi e Paolo VI. Altre tappe saranno San Vito-Lama-Talsano, Salinella, Taranto 2, gli altri quartieri cittadini e il Borgo Umbertino. Impiegati operatori per lo spazzamento manuale, mezzi per il ritiro di rifiuti ingombranti lasciati per strada, spazzatrici meccaniche e una cosiddetta ...

