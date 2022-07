Mattia Santori e la cannabis coltivata in casa: «È come per l’alcool, il pericolo è nell’abuso» (Di martedì 12 luglio 2022) Il consigliere comunale di Bologna Mattia Santori ha fatto sapere che fuma e coltiva cannabis. Le tre piantine in casa gli sono già costate un anatema da parte dei Fratelli d’Italia, secondo i quali è «inadeguato al suo ruolo istituzionale». L’ex Sardina si difende oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: «Le leggi si rispettano anche quando sono sbagliate. Ma il Pd spesso si incarta su questi temi. Stanno sostenendo il ddl Magi in Parlamento e, quindi, in quella sede stanno dicendo che Santori non dovrebbe essere penalizzato: c’è un dibattito nel partito che non si è mai svolto. A Milano agli Stati generali della cannabis c’erano 23 esponenti del Pd». E il rischio denuncia? «Denunciando me denunciano un sistema ingiusto. Sarò ben contento se il mio gesto servirà a ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Il consigliere comunale di Bolognaha fatto sapere che fuma e coltiva. Le tre piantine ingli sono già costate un anatema da parte dei Fratelli d’Italia, secondo i quali è «inadeguato al suo ruolo istituzionale». L’ex Sardina si difende oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: «Le leggi si rispettano anche quando sono sbagliate. Ma il Pd spesso si incarta su questi temi. Stanno sostenendo il ddl Magi in Parlamento e, quindi, in quella sede stanno dicendo chenon dovrebbe essere penalizzato: c’è un dibattito nel partito che non si è mai svolto. A Milano agli Stati generali dellac’erano 23 esponenti del Pd». E il rischio denuncia? «Denunciando me denunciano un sistema ingiusto. Sarò ben contento se il mio gesto servirà a ...

