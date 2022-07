L’Inter chiude a Dybala? L’annuncio in diretta non lascia dubbi (Di martedì 12 luglio 2022) In merito alla possibilità di vedere Paulo Dybala con la maglia delL’Inter giungono importanti dichiarazioni. Arrivati alla metà di luglio, non ci sono ancora novità sul futuro dell’attaccante argentino. Paulo Dybala è praticamente un giocatore svincolato, dopo aver concluso il rapporto con la Juventus senza spiragli di rinnovo. Una situazione che ogni giorno si protrae Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 luglio 2022) In merito alla possibilità di vedere Paulocon la maglia delgiungono importanti dichiarazioni. Arrivati alla metà di luglio, non ci sono ancora novità sul futuro dell’attaccante argentino. Pauloè praticamente un giocatore svincolato, dopo aver concluso il rapporto con la Juventus senza spiragli di rinnovo. Una situazione che ogni giorno si protrae Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

sportmediaset : Il Psg 'chiude' a 65 mln per Skriniar | Sanchez apre all'addio | Vidal saluta #Inter #skriniar #Sanchez - FcInterNewsit : Repubblica - Dybala-Marotta, nuovo contatto. Paulo aspetta i nerazzurri: l'Inter chiude subito? - OnorioFerraro : RT @BandieraInter: Ottimo primo test stagionale per l’#Inter, che batte 1-4 il #Lugano. In gol #Dambrosio , #Lautaro con una doppietta e #C… - BandieraInter : Ottimo primo test stagionale per l’#Inter, che batte 1-4 il #Lugano. In gol #Dambrosio , #Lautaro con una doppietta… - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: ??? #LuganoInter 0-2 HT L'Inter chiude il primo tempo in vantaggio di due gol. Apre #DAmbrosio su corner di #Asllani, ra… -